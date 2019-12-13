Ağrı'da terör operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Ağrı'nın Patnos ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı.
- AA
Patnos Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla D.A, A.Y, R.D. ve Y.B'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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