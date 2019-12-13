Patnos Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla D.A, A.Y, R.D. ve Y.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.