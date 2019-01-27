Ağrıda terör örgütü PKK'ya operasyon
Ağrı Dağı’nda terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda toprağa gömülü terörist cesedi ile 15 mutfak tüpü bulundu.
- İHA
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince önceki gün Ağrı Dağı bölgesinde operasyon düzenlendiği bildirildi.
Operasyonda ekiplerin bölgede arama tarama yaptığı belirtilen açıklamada, aramalarda toprağa gömülü PKK/KCK’lı teröristin cesedi ile 15 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü ele geçirildiği kaydedildi.
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