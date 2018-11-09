Ağrı'da terör örgütü PKK'ya yardım eden 9 kişi tutuklandı
Ağrı'da terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yapmak suçlarından gözaltına alınan 19 kişiden 9'u tutuklandı.
- AA
Ağrı'nın Tutak ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 19 zanlıdan 9'u tutuklandı.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Tutak ilçesinde önceki gün 15 kişiyi gözaltına alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan 4 şüpheliyi de devam eden operasyonda yakaladı.
Terör örgütü PKK/KCK'ya "yardım ve yataklık etmek" ve "terör propagandası yapmak" suçlarından gözaltına alınan 19 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.
Savcılıktaki işlemlerinin ardından 2 kişi serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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