İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2022 Pazar / 26 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
Güncel

Ağrı'da trafik kazası

Ağrı'da meydana gelen 2 trafik kazasında 4'ü polis 5 kişi hafif yaralandı.

AA27 Şubat 2022 Pazar 01:32 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 01:32
ABONE OL

Y.G idaresindeki Ağrı Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ait zırhlı araç, Eleşkirt ilçesi istikametinden il merkezine giderken Çiftepınar köyü mevkisinde havanın sisli ve yolun buzlu olması nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin yolda güvenlik önlemi aldığı sırada, sürücülüğünü C.P'nin yaptığı 35 AG 0137 plakalı mazot yüklü tır da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada yaralanan tır sürücüsü ile 4 polis, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, bir kişinin cep telefonu ile olay sonrasını çektiği sırada, bir askerin yolda kayan tırdan kaçmaya çalışırken kara saplanması ve daha sonra koşarak son anda devrilen tırın altında kalmaktan kurtulduğu anlar kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.