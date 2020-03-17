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Güncel

Ağrı'daki roketli saldırıda yaralanan gümrük personeli şehit oldu

Ticaret Bakanı Pekcan, 'Gürbulak'ta gerçekleşen hain saldırıda yaralanan Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcımız Ramazan Turan'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.' dedi.

AA17 Mart 2020 Salı 22:44 - Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 22:44
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda 2 martta gerçekleşen hain saldırıda yaralanan Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini ifade etti.

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ağrı'da gümrük personellerine yönelik saldırıda şehit sayısının arttığını belirtti.

Gümrük teşkilatına başsağlığı dileklerini ileten Pekcan, şunları kaydetti:

"Gürbulak'ta gerçekleşen hain saldırıda yaralanan Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcımız Ramazan Turan'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

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