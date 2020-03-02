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Ağrı'daki roketli saldırının ardından arazide tarama yapan asker patlamada yaralandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca düzenlenen roketli saldırının ardından bölgede tarama faaliyeti yapan 1 askerin, teröristlerce önceden araziye yerleştirilmiş patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandığı bildirildi.

AA02 Mart 2020 Pazartesi12:11 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 12:11

İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki tır parkı yakınlarında Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlenmesinin ardından jandarma ekipleri bölgede operasyon başlattı.

Bomba imha ile mayın arama ekiplerinin arazide tarama faaliyeti yürüttüğü bölgede, 2 ATAK helikopter ise teröristlerin olduğu düşünülen bölgeyi yoğun ateş altına aldı.

Bölgede arazi taraması yapan 1 asker, teröristlerce araziye önceden yerleştirilmiş patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı.

Durumu ağır olan asker, helikopterle Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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