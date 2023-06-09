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  • Ağrı'nın Patnos Belediye Başkanı ''ihaleye fesat karıştırma'' iddiasıyla yakalandı
Güncel

Ağrı'nın Patnos Belediye Başkanı ''ihaleye fesat karıştırma'' iddiasıyla yakalandı

Ağrı'nın Patnos ilçesi merkezli 4 ilde 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla düzenlenen operasyonda, Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA9 Haziran 2023 Cuma 15:23 - Güncelleme:
Ağrı'nın Patnos Belediye Başkanı ''ihaleye fesat karıştırma'' iddiasıyla yakalandı
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Patnos Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma ve talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Van, İstanbul, Ağrı'nın Patnos ilçesi ile Hatay'da operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Müşerref Geçer, belediye çalışanı U.L, elektrik teknisyeni R.D. ile özel şirket çalışanı E.Y. gözaltına alındı.

Ağrı Valiliği de konuyla ilgili açıklama yaptı.

Sürecin anlatıldığı açıklamada, firari bir şüphelinin de yakalanması için çalışma yürütüldüğü bildirildi.

  • Patnos Belediye Başkanı
  • gözaltı

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