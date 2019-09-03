Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon yıllık bazda yüzde 15,01 oldu.
- AA
TÜİK, ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon ağustosta yüzde 0,86 artarken, yıllık bazda yüzde 15,01 oldu.
TÜİK, ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon ağustosta yüzde 0,86 artarken, yıllık bazda yüzde 15,01 oldu.
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