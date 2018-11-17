Adıyaman'da ahır yangınında 6 hayvan telef oldu
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir ikametin altında bulunan ahırda çıkan yangında 6 adet küçükbaş hayvan telef oldu.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesinde Mehmet Ulu'ya ait müstakil evde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında evin altında bulunan ahırda bulunan 6 adet küçükbaş hayvan telef oldu. Yangın dumanından etkilenen aile fertleri olay yerine gelen ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.