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Adıyaman'da ahır yangınında 6 hayvan telef oldu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir ikametin altında bulunan ahırda çıkan yangında 6 adet küçükbaş hayvan telef oldu.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesinde Mehmet Ulu'ya ait müstakil evde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
 
Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında evin altında bulunan ahırda bulunan 6 adet küçükbaş hayvan telef oldu. Yangın dumanından etkilenen aile fertleri olay yerine gelen ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
 
Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
 

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