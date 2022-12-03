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Ahırkapı açıklarında iki gemi çarpıştı: İşte o anlar

Fatih Ahırkapı açıklarında, konteyner gemisi ile kuru yük gemisi çarpıştı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma ile gemiler, Ahırkapı Demir Sahası'na demirletildi. Kaza anı Burhan Dizman gemisindekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

DHA3 Aralık 2022 Cumartesi 09:31 - Güncelleme:
Ahırkapı açıklarında iki gemi çarpıştı: İşte o anlar
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Fatih'teki Ahırkapı açıklarında, saat 20.30 sıralarında, 126 metre boyundaki Burhan Dizman isimli konteyner ile 147 metre boyundaki Turan C isimli kuru yük gemisi çarpıştı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından gemilerin kurtarılması için Kurtarma-10 römorkörü ve KEGM-3 hızlı tahlisiye botu ile 2 kılavuz kaptan sevk edildi. Çarpışan gemiler, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, Ahırkapı Demir Sahası'na demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ahırkapı'da çatışan 126 metre boyundaki BURHAN DİZMAN ve 147 metre boyundaki TURAN C isimli konteyner ve kuru yük gemileri için KURTARMA-10 römorkörümüz ve KEGM-3 hızlı tahlisiye botu ile 2 kılavuz kaptanımız olay yerine ivedilikle sevk edilmiştir. Çatışan gemiler İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda 2 Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-2 ve KURTARMA-10 Römorkörümüz ile KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz refakatinde Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi" İfadelerine yer verildi.

KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza anı Burhan Dizman gemisindekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kaza anında gemidekilerin büyük panik yaşadığı görülüyor.

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