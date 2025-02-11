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Ahırkapı'da deniz kirliliğine müdahale

Ahırkapı Demir Sahası'nda bulunan bir gemideki yakıt sızıntısından kaynaklı deniz kirliliğine müdahale edildi.

AA11 Şubat 2025 Salı 09:41 - Güncelleme:
Ahırkapı'da deniz kirliliğine müdahale
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ahırkapı'da "Jag" isimli gemideki yakıt sızıntısından kaynaklı deniz kirliliğine, kurtarma uzmanı eşliğinde "KEGM-3" ve "KEGM-4" botları, çevre barcı ve "Mehmetçik" römorkörüyle müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmasının ardından deniz yüzeyi temizlendi.

  • Ahırkapı
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