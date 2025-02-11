Ahırkapı'da deniz kirliliğine müdahale

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ahırkapı'da "Jag" isimli gemideki yakıt sızıntısından kaynaklı deniz kirliliğine, kurtarma uzmanı eşliğinde "KEGM-3" ve "KEGM-4" botları, çevre barcı ve "Mehmetçik" römorkörüyle müdahale edildi.
Ekiplerin çalışmasının ardından deniz yüzeyi temizlendi.
Ahırkapı Demir Sahası'nda JAG isimli gemideki yakıt sızıntısından kaynaklı deniz kirliliğine,Kurtarma Uzmanımız eşliğinde KEGM-3,KEGM-4 botlarımız, çevre barcımız ve MEHMETÇİK Römorkörümüz müdahalede bulundu. Ekiplerimizin yapmış olduğu çalışmanın ardından deniz yüzeyi temizlendi pic.twitter.com/egY9rtWdLw— KEGM (@kiyiemniyet) February 11, 2025