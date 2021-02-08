Ahmedinejad: ''Toplumdaki memnuniyetsizliğin bu kadar çok olduğunu görmemiştik

AA 08 Şubat 2021 Pazartesi 16:50 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 16:50

Ahmedinejad'a yakınlığıyla bilinen "dolatebahar" haber sitesine göre, eski Cumhurbaşkanı, Kum kentinde bir heyetle gerçekleştirdiği görüşmede, ülkedeki yönetimi eleştirdi.



Ahmedinejad, "Bugün sokağa çıkacak olursanız, öncelikle halkın (yönetimden) rahatsızlığının çok yüksek boyutlarda olduğu göze çarpıyor. Biz hayatımız boyunca toplumdaki memnuniyetsizliğin bu kadar çok olduğunu görmemiştik." dedi.

Yönetime itiraz eden insanların kolaylıkla "devrim karşıtı" şeklinde itham edildiğine işaret eden Ahmedinejad, "Bugün toplumun hepsi itiraz ediyor. Milletin hepsi mi devrim karşıtı?" ifadelerini kullandı.

Ahmedinejad, asıl devrime muhalefet edenlerin kurumların başında ve çeşitli makamlarda bulunup sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticiler olduğunu savundu.

İran'da 2005-2013 yıllarında iki dönem Cumhurbaşkanı olan Ahmedinejad, 2017 seçimlerinde bir kez daha aday adayı olmuş ancak Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından reddedilmişti.

Zaman zaman, ülkedeki yöneticileri ve hükümeti eleştiren açıklamalarda bulunan Ahmedinejad'ın, haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını koyması bekleniyor.