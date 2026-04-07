Ahmet Aras'ın danışmanıydı! Levent Arkan tutuklandı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından taciz iddiası ile yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen güvenlik güçleri, Arkan'ın Menteşe ilçesi Emirbeyazıt Mahallesi'nde bulunan ikametinde ve çalışma ofisinde eş zamanlı aramalar gerçekleştirdi. Yapılan detaylı aramaların ardından, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen Levent Arkan, buradaki işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Adliyeye çıkarılan Arkan çıkarıldığı mahkemece nitelikli taciz iddiası üzerine tutuklanarak ceza evine gönderildi.