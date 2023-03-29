Ahmet Ataş kimdir, nerede doğdu, mesleği ne?

İş dünyasının tanınmış simalarından biri olan Ahmet Ataş, 14 Ağustos 1990 tarihinde iki kardeşin küçüğü olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Anne adı Nurten, baba adı ise Fahrettin Ataş olan iş insanı, aslen Orduludur. Çocukluğu İstanbul Levent'te geçen ve eğitim hayatına İstanbul'da devam edip bitiren Ahmet Ataş iki çocuk babasıdır. Ataş A.Ş. 'nin kurucusu babası Fahrettin Ataş'ın ticaretin içerisinde yer almasından dolayı çocukluğundan itibaren ticari hayat ile iç içe olmuştur.

BEYKENT ÜNİVERSİTESİNDEN MEZUN OLDU

Ahmet Ataş, yükseköğrenimini Beykent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü'nde %100 burslu olarak tamamladı. Üniversite eğitimi sırasında iş hayatına olan ilgisi ile çalışma hayatına giriş yaparak iş ve üniversite eğitimini başarı ile bir arada yürütmüştür. Bu süreçte Ataş A.Ş.'de tüm kademelerde başlangıç seviyesinden görev alarak çalışma yaşantısına giriş yapmıştır. Akabinde edindiği tecrübe ile bireysel olarak 22 yaşında inşaat sektöründe faaliyetlerde bulunmaya başlamıştır.

KARİYERİNE AİLE ŞİRKETİ ATAŞ A.Ş'DE BAŞLADI

Kariyer hayatına aile şirketi olan Ataş A.Ş'de başlayan Ahmet Ataş, inovatif çalışmaları sayesinde, şirket bünyesinde yer alan markaların kozmetik ve kişisel bakım sektörlerinde ön plana çıkmasına katkıda bulundu. Bunun yanı sıra geliştirdiği projeler ile Ataş A.Ş'nin dinamik bir konumda olmasını sağladı. Başarılı çalışmaları ile 2019 yılında Ataş A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmıştır. Almış olduğu görevi 2019 yılından beri sürdürmektedir. Yenilikçi çalışma prensipleri ile babası iş insanı Fahrettin Ataş'ın kurmuş olduğu şirketi ikinci kuşak olarak daha gelişime ve yeniliğe açık hale getirmiştir. İhracatın ülkeye sağladığı katmadeğere önem veren Ataş bu doğrultuda dış ticaret faaliyetlerine özellikle eğilim sağlamıştır.

YARDIM FAALİYETLERİ VE DOĞA YAŞAMI HOBİLERİ ARASINDA

Ahmet Ataş'ın hobileri arasında kampçılık, doğa yürüyüşleri ve sosyal dernek çalışmaları ilk sıralarda yer almaktadır. Ahmet Ataş: "Doğru zaman yönetimi yaptığınız zaman iş hayatı ile birlikte hem kendini deşarj eden hem de faydalı işler yapabilecek zaman yaratabilmekteyiz. Bu oluşan zamanı hobilerime ve aileme daha da etkili biçimde kullanmaktayım" dedi.