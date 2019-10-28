Ahmet Hakan, Fatih Portakal'ı fena ti'ye aldı: Zır cahil

Ahmet Hakan’ın yazısı şöyle:

Televizyonda gözlerini belerte belerte konuşuyor Fatih Portakal...

Diyor ki:

“Terörist peşmergeyi sınırdan geçirdiniz. Terörist peşmerge... Terörist peşmerge...”

*

Peşmerge’nin...

- Irak Kürdistan Yönetimi’nin legal silahlı kuvvetleri olduğunun farkında değil...

- Peşmergeye dünyada hiç kimsenin terörist demediğinin farkında değil...

- Peşmergeye terörist demenin zır cahillik olduğunun farkında değil...

Ama gözlerini belerte belerte ahkâm kesecek kadar cesur ve cüretkâr.

*

Bunca cehaletine rağmen nereden alıyor bu cesareti ve cüreti Fatih Portakal?

Nereden alacak?

Ağzından çıkacak her cümleyi sorgulamadan doğru kabul eden fanatik bir mürit topluluğuna sahip olduğuna yönelik inancından alıyor.