Ahmet Hakan, Fatih Portakal'ı fena ti'ye aldı: Zır cahil
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’dan FOXTV sunucusu Fatih Portakal’a sert sözler geldi. Ahmet Hakan, Portakal’ın peşmerge için kullandığı terörist ifadesinin zır cahillik olduğunu belirtti.
Ahmet Hakan’ın yazısı şöyle:
Televizyonda gözlerini belerte belerte konuşuyor Fatih Portakal...
Diyor ki:
“Terörist peşmergeyi sınırdan geçirdiniz. Terörist peşmerge... Terörist peşmerge...”
*
Peşmerge’nin...
- Irak Kürdistan Yönetimi’nin legal silahlı kuvvetleri olduğunun farkında değil...
- Peşmergeye dünyada hiç kimsenin terörist demediğinin farkında değil...
- Peşmergeye terörist demenin zır cahillik olduğunun farkında değil...
Ama gözlerini belerte belerte ahkâm kesecek kadar cesur ve cüretkâr.
*
Bunca cehaletine rağmen nereden alıyor bu cesareti ve cüreti Fatih Portakal?
Nereden alacak?
Ağzından çıkacak her cümleyi sorgulamadan doğru kabul eden fanatik bir mürit topluluğuna sahip olduğuna yönelik inancından alıyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.