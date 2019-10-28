19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7219
  • 6,3475
  • 274.905
  • 99838.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ahmet Hakan, Fatih Portakal'ı fena ti'ye aldı: Zır cahil

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’dan FOXTV sunucusu Fatih Portakal’a sert sözler geldi. Ahmet Hakan, Portakal’ın peşmerge için kullandığı terörist ifadesinin zır cahillik olduğunu belirtti.

  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ahmet Hakan’ın yazısı şöyle:
 
Televizyonda gözlerini belerte belerte konuşuyor Fatih Portakal...
 
Diyor ki:
 
“Terörist peşmergeyi sınırdan geçirdiniz. Terörist peşmerge... Terörist peşmerge...”
*
Peşmerge’nin...
 
- Irak Kürdistan Yönetimi’nin legal silahlı kuvvetleri olduğunun farkında değil...
 
- Peşmergeye dünyada hiç kimsenin terörist demediğinin farkında değil...
 
- Peşmergeye terörist demenin zır cahillik olduğunun farkında değil...
 
Ama gözlerini belerte belerte ahkâm kesecek kadar cesur ve cüretkâr.
 
*
Bunca cehaletine rağmen nereden alıyor bu cesareti ve cüreti Fatih Portakal?
 
Nereden alacak?
 
Ağzından çıkacak her cümleyi sorgulamadan doğru kabul eden fanatik bir mürit topluluğuna sahip olduğuna yönelik inancından alıyor.

Havadan görüntülendi... İşte Bağdadinin öldürüldüğü yer

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Cenevre'den önemli Suriye toplantısı: Yarın bir araya gelecekler

Cenevre'den önemli Suriye toplantısı: Yarın bir araya gelecekler

Gri listeye bir çizik daha!

Gri listeye bir çizik daha!

Kick Boks Milli Takım Antrenörü Karlı trafik kazasında hayatını kaybetti

Kick Boks Milli Takım Antrenörü Karlı trafik kazasında hayatını kaybetti

Zatürre nedeniyle geldiği hastanede gerçeği öğrendi!

Zatürre nedeniyle geldiği hastanede gerçeği öğrendi!

Antalya'da korku dolu anlar! 'İlk kez böyle bir şey görüyorum'

Antalya'da korku dolu anlar! 'İlk kez böyle bir şey görüyorum'

Kan donduran iddia: Kedilerin ayaklarını keserek öldürdüler

Kan donduran iddia: Kedilerin ayaklarını keserek öldürdüler

İstanbul'da okulda tepki çeken görüntü: Bakanlık soruşturma başlattı

İstanbul'da okulda tepki çeken görüntü: Bakanlık soruşturma başlattı

Ülke seferber oldu! Kuyuya düştü, 2 gündür kurtarılmayı bekliyor

Ülke seferber oldu! Kuyuya düştü, 2 gündür kurtarılmayı bekliyor
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul´da okulda tepki çeken görüntü: Bakanlık soruşturma başlattı

İstanbul´da okulda tepki çeken görüntü: Bakanlık soruşturma başlattı

Buralarda bir zamanlar hayat vardı! Şimdi ise...

Buralarda bir zamanlar hayat vardı! Şimdi ise...

Bu festival bildiğiniz gibi değil! Ölüler Günü...

Bu festival bildiğiniz gibi değil! Ölüler Günü...

Türkiye'yi 18 milyon dolarlık zarardan kurtaracak, özel olarak yetiştirildi!

Türkiye'yi 18 milyon dolarlık zarardan kurtaracak, özel olarak yetiştirildi!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA