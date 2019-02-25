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Ahmet Kekeç: Sabahattin Ali’yi konuşan Sol, CHP’nin cinayetteki parmağını konuşmuyor

Türk edebiyatının önemli kalemleri arasında yer alan Sabahattin Ali’nin, neden öldürüldüğü gazeteci Ahmet Kekeç’e sorduk. TM Dijital Haber Merkezi’ne konuşan Kekeç, “CHP yönetimi bu cinayetten sorumludur. CHP’lilerin de içinde bulunduğu bir konsorsiyum bu cinayeti işledi.” sözlerine yer verdi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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25 Şubat 1907'de doğan 1948 yılında 41 yaşında vahşice öldürülen Türkiye’nin değerli kalemlerinden  Sabahattin Ali’nin doğum yıl dönümünde, “Sabahattin Ali’nin CHP’lilerce neden ve nasıl öldürüldüğünü” Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç’e sorduk. TM Dijital Haber Merkezi’ne açıklamalarda bulunan Kekeç, “CHP yönetimi bu cinayetten sorumludur. CHP’lilerin de içinde bulunduğu bir konsorsiyum bu cinayeti işledi.” dedi.
 
Dönemin CHP zihniyetinin gazeteci ve yazarlara ilişkin baskıcı tutumuna dikkat çekerek, “CHP tek parti döneminde muhaliflerine karşı çok da hoşgörülü değildi.” diyen Kekeç, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
“Takrir-i Sükun yasasıyla birlikte birçok dergi ve gazete kapatıldı. Birçok gazeteci İstiklal Mahkemeleri'nde yargılandı ve tutuklandı. Bu çerçevede ismi öne çıkmış bir takım edebiyatçılar da CHP'nin baskısına maruz kaldı. Bu bağlamda ilk akla gelen isim Nazım Hikmet’tir. Nazım Hikmet donanmada isyan çıkaracağı gerekçesiyle Kemal Tahir'le birlikte yargılandı ve 12 yıl hapis yattı. Onları cezaevinden Menderes hükûmeti kurtardı. Sabahattin Ali de yine bu isimlerden biridir.”
 
Cumhuriyet kurulmadan önce Türkiye’de çok sayıda komünist ve sosyalist fırkanın bulunduğunun altını çizen Kekeç, Takrir-i Sükunla birlikte tüm fırkaların kapatıldığını belirterek bu durumun da 1950’li yıllara kadar sürdüğünü belirtti.
 
“SABAHATTİN ALİ’Yİ KONUŞAN SOL, CHP’NİN CİNAYETİNİ KONUŞMUYOR”
 
Sabahattin Ali’nin katili Ali Ertekin’in dönemin Milli Emniyeti (MİT) ile irtibatlı olduğunu belirten Kekeç, cinayetin görevdeki birtakım kişilerin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini de vurguladı.
 
Söz konusu vahşetin solcular tarafından sadece bir tarafıyla gündeme getirildiğini ve bu durumun “ikiyüzlülük” olduğunu ifade eden Kekeç şu ifadeleri kullandı:
 
“Bu cinayetten ne olursa olsun CHP yönetimi sorumludur. Şunu da bilmek lazım, bugün Sabahattin Ali yüceltmesi yapan sol entelijansiya, nedense bu cinayetin CHP döneminde ve bizzat CHP’lilerin de işin içinde bulunduğu bir konsorsiyum tarafından işlendiği gerçeğini konuşmuyorlar.”

CHP, Sabahattin Ali´yi neden öldürdü?

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