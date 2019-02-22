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'Taklacı İdris Naim yuvarlandı, kapağını buldu'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 29 Ocak’ta medya temsilcileriyle kahvaltıda buluştuğu toplantıda, İdris Naim Şahin’in Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için, “İdris Bey İyi Parti’den aday olmak istiyor ama CHP’nin desteği şartı var” ifadelerini kullanmıştı. Şahin, 14 Şubat'ta İYİ Parti'den Ordu Belediye Başkan adayı olarak açıklanmış, parti içinde depreme neden olunca, adaylığı geri çekilmişti. Şahin son anda Temel Karamollaoğlu imzasıyla Saadet Partisi adayı yapıldı. Star yazarı Ahmet Kekeç, Şahin'in adaylığını köşesine taşıdı.

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FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı'nın Türkiye'de yargılanma sürecinde verdiği destek ile bilinen Şahin,Temel Karamollaoğlu imzasıyla Saadet Partisi Ordu Belediye Başkan adayı oldu. Şahin, bu sürecin öncesinde İYİ Parti'nin Ordu'dan belediye başkan adayı gösterilmiş ama parti yönetiminden gelen tepkilerle adaylığı geri çekilmişti. Star yazarı Ahmet Kekeç, İdris Naim Şahin'in Ordu adaylığı sürecini köşesine taşıdı.

İşte Kekeç'in "Taklacı İdris Naim yuvarlandı, kapağını buldu" yazısı;

 

Müjdeli haberi, Saadet Partisi’nin IMF sever genel başkanı Temel Karamollaoğlu’ndan aldık. 
 
İP’in kapısından dönen “taklacı” İdris Naim Şahin, Sadet Partisi’nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı. 
 
Tencere yuvarlandı, kapağını buldu. 
 
Hayırlı uğurlu olsun. 
 
Bütün tarlaların FETÖ tarafından sürüldüğünü, CHP’yle Saadet Partisi’nin de şanslı (!) partiler arasında bulunduğunu söylerlerdi de, konduramazdık. 
 
Fakat merakımı muciptir. 
 
Saadet Partisi, Ordululara beğendirmek için İdris Naim Şahin’in hangi “hususiyetlerini” öne çıkaracak? 
 
FETÖ muhipliğini mi? 
 
Dile getirilmesi ayıp karşılanacak bazı “özel” maharetlerini mi? 
 
Başarısız İçişleri Bakanlığı dönemini mi? (Mülaaneci basından gazeteci arkadaşları, bakanlığı döneminde, portresi yerine, “odun” resmi kullanmışlardı. Çok da yakışmıştı.) 
 
Hemşerileri İdris Naim’in hangi “özelliğine” oy verecek? 
 
Karamollaoğlu’ndan açıklama bekliyoruz. 
 
Derhal! 
 
    
 
 
 
 
 
 

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