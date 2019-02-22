FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı'nın Türkiye'de yargılanma sürecinde verdiği destek ile bilinen Şahin,Temel Karamollaoğlu imzasıyla Saadet Partisi Ordu Belediye Başkan adayı oldu. Şahin, bu sürecin öncesinde İYİ Parti'nin Ordu'dan belediye başkan adayı gösterilmiş ama parti yönetiminden gelen tepkilerle adaylığı geri çekilmişti. Star yazarı Ahmet Kekeç, İdris Naim Şahin'in Ordu adaylığı sürecini köşesine taşıdı.

İşte Kekeç'in "Taklacı İdris Naim yuvarlandı, kapağını buldu" yazısı;