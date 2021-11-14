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Ahmet Kekeç'siz 1 sene... ''Dimdik bir adamdı''

Türk basını geçen yıl 14 Kasım'da bir çınarını daha kaybetti. Usta kalemiyle fikirlere yön veren Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, vefatının birinci yıl dönümünde Eyüp Sultan'daki kabri başında TürkMedya ailesi, sevenleri ve ailesinin katılımıyla dualarla anıldı. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, 'Biz Ahmet ağabeyle gençken tanışmıştır. Dimdik bir adamdı. Yazılarında da dimdikdi. Ahmet ağabey için kavgadan kaçmak çok normal bir şey değildi. O bakımdan sivri bir kalem olarak tanındı. Yeni yazarlara ilham veren, etkileyen bir insandı.' dedi.

14 Kasım 2021 Pazar 11:16 - Güncelleme: 14 Kasım 2021 Pazar 11:16
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Gazeteci ve Akşam Gazetesi Yazarı Ahmet Kekeç, bundan tam 1 yıl önce aramızdan ayrıldı.

Kanseri iki kez yenen Akşam Gazetesi yazarı, gazeteci ve edebiyatçı Ahmet Kekeç, tam bir yıl önce koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Usta yazarın sevenleri acı haberle yasa boğuldu.

Kekeç, bugün Eyüp Sultan Mezarlığı'nda yer alan Mihrişah Vâlide Sultan Külliyesi Haziresi'ndeki kabri başında ailesi ve sevenleri usta kalemi dualarla anıyor.

Ardından Kekeç için Eyüp Sultan Belediyesi tarafından oluşturulan ve kendi adını taşıyan halk kütüphanesinde de anma töreni düzenlenecek.

"DİMDİK BİR ADAMDI"

Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, "Biz Ahmet ağabeyle gençken tanışmıştır. Dimdik bir adamdı. Yazılarında da dimdikdi. Ahmet ağabey için kavgadan kaçmak çok normal bir şey değildi. O bakımdan sivri bir kalem olarak tanındı. Yeni yazarlara ilham veren, etkileyen bir insandı. Bunlardan birinin Mustafa Çiftçi olduğunu ben de dün öğrendim." dedi.

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