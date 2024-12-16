İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün TDÖ yapılanması mensubu olduğu ve Ahmet Özer ile süreklilik ve yoğunluk arz edecek şekilde irtibatı bulunduğu belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan 2 kişi tutuklandı Burada savcılığa çıkarılan 12 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden 11'inin tutuklanmasına, 1 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Öte yandan, soruşturma sonucunda, şüpheli Ahmet Özer'in KCK/TDÖ bağlantı ve faaliyetlerine ilişkin yeni tespitlere ulaşıldığı ve soruşturmanın genişletildiği öğrenildi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün TDÖ yapılanması mensubu olduğu belirlenen ve Ahmet Özer ile süreklilik ve yoğunluk arz edecek şekilde irtibatı olduğu anlaşılan 12 şüpheli tespit edilmişti.



Şüphelilerden 6'sının, örgütün HDK yapılanması delegesi olduğu belirlenen soruşturmada, 4 Temmuz 2022'de Mersin Akdeniz Belediyesi meclis toplantısında dönemin Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın "PKK/YPG/PYD terör örgütü diyenler el kaldırsın." ifadesinin ardından el kaldırmayan kişiler olduğu tespit edilmişti.

Soruşturmada, 5 şüphelinin ise terör örgütü propagandası yaptığı, 1 zanlının da KCK yapılanmasına bağlı örgütsel çalışmalar ve örgütün sözde "Adalet ve Barış Komisyonu" yapılanmasında aktif faaliyet yürüttüğü belirlenmişti.

Savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarla 12 şüpheliyi yakalamıştı.