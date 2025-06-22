Ahmet Selim Tuncer hayatını kaybetti

Senarist İsmail Canbulat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Reklam, marka ve sinemanın müstesna ismi, dostum, vefalı, naif, zarif güzel insan, Ünye sevdalısı, 'Ünye'nin dünkü çocuğu' A. Selim Tuncer abücümü kaybettik. Çok, çok, çok çok üzgünüz." ifadesini kullandı.

Tuncer'in son dönemde önemli birkaç ameliyat geçirdiğini belirten Canbulat, şunları kaydetti:

"Türkiye çok önemli bir değerini, düşünürünü, değerli bir fikir adamını, Ünye'miz de has evladını kaybetti. Ünye'ye çok büyük katkıları oldu, yaptığı sinema filmi ve reklam filmleri ile basında yıllar boyunca yaptırdığı haberleri ile çok sevdiği Ünye'sini hiç bırakmadı. En son büyük fedakarlıklarla ve büyük zorluklarla yaptığı "Aşkın Dünkü Çocukları" filmiyle 'Ünye'ye karşı vazifemi tam olarak yerine getirdim artık İsmail' demişti bana."

AK Parti İstanbul Milletvekili ve müzisyen Yücel Arzen Hacıoğulları, paylaşımında, "Selim Tuncer abiyi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Çok özel biriydi Allah rahmet eylesin. Onlarca reklam filminde çalıştık. Senaryosu eşim Ayla Hacıoğulları'na ait Son Akşam Yemeği'nin yapımcısıydı." değerlendirmesini yaptı.

Yerli Düşünce Derneği Başkanı ve önceki dönem AK Parti milletvekili Metin Gündoğdu da sosyal medya hesabında "Ordulu hemşehrimiz, yapımcı, yazar ve programcı Ahmet Selim Tuncer'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. O, bizim için sadece bir yapımcı ve programcı değil aynı zamanda değerli bir abi, düşünce ve fikirleriyle yol gösterici kıymetli bir insandı." görüşünü paylaştı.

- "PEK ÇOK YETİŞTİRDİĞİ İNSAN VARDIR. EMEĞİNİ ESİRGEMEZDİ"

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, paylaşımında, "Reklam, halkla ilişkiler, sinema. Sektörümüzün duayenlerinden büyük kıymet verip saygı duyduğumuz, her daim fikrine aklına hürmet ettiğimiz Selim Tuncer'i kaybettik. Başta ailesi olmak üzere, sektöre ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Pek çok yetiştirdiği insan vardır. Emeğini esirgemezdi. Son dönemde sinemaya yönelmişti. İki önemli filme imza attı." ifadesine yer verdi.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz da "A. Selim Tuncer, fikirleri ve uygulamalarıyla özgün ve sanatkar bir iletişimciydi. Aynı zamanda yapımcı, yazar ve programcıydı. Hepsinden öte, güler yüzlü, hoş sohbet ve yardımseverdi. Çok görüşmeseniz de varlığı güven veren, ihtiyaç duyduğunuz eli talep edilmeden de uzatan bir dosttu. Acı bir ani veda gibi geldi Selim abinin göçü toplaması. Halbuki ölüm hepimiz için en acil gündem maddesi. Sıralamaya pek almasak da. Allah-u azîmüşşân merhuma rahmeti vasıa, yakınlarına sabrı cemil, ecri cezil ihsan etsin. Makamını âlî, menzilini mübarek, sadakai cariyesini daim kılsın." paylaşımını yaptı.

Şair ve sunucu İbrahim Sadri, birlikte çektirdikleri bir fotoğrafa yer vererek, "Kırk yıllık dostum, değerli ağabeyim, daraldığım zaman akıl hocam Selim Tuncer ustanın vefat haberi geldi. Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Gerçekten çok özleyeceğim." görüşünü paylaştı.

"Aşkın Dünkü Çocukları" ve "Son Akşam Yemeği" sinema filmlerinin yapımcısı, CineGenna kurucusu ve Genna İstanbul reklam ajansının başkanı olan Ahmet Selim Tuncer, "Soyut Şeyler Ekonomisi" televizyon programının da yapımcısı ve sunucusuydu.

Ahmet Selim Tuncer, yarın öğlen namazına müteakip Ünye Büyük Camii'nde kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.