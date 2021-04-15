Ahmet Şık hakkında fezleke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında Boğaziçi eylemleri sırasındaki 'sokağa çıkın' çağrısından dolayı dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlayarak Adalet Bakanlığına gönderdi
15 Nisan 2021 Perşembe 11:04 - Güncelleme: 15 Nisan 2021 Perşembe 11:04
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında Boğaziçi eylemleri sırasındaki "sokağa çıkın" çağrısından dolayı dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlayarak Adalet Bakanlığına gönderdi