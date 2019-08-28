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Ahmet Türk'ün 300 bin liralık çerez faturası

Göreve geldikten sonra ilk iş olarak şehit yakınlarını işten çıkaran Ahmet Türk'ün akıllara durgunluk veren harcama belgeleri ortaya çıktı.

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İçişleri Bakanlığınca hakkında yürütülen terör soruşturmaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan HDP'li Ahmet Türk'ün başkanlığı döneminde Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin, HDP ve CHP'li milletvekillerini belediye bütçesinden binlerce liraya ağırladığı belirlendi. Belediyenin borçlu olduğu ve bu nedenle hizmet üretemediği öne sürülen Ahmet Türk döneminde Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin 31 Mart seçimlerinin ardından özel kalem harcamasının 300 bin liraya ulaştığı ortaya çıktı. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal ve HDP’li milletvekilleri için yemek gideri olarak 145 bin lira; çay, kahve ve çikolata için de 85 bin lira harcandı. Söz konusu yemeğin verildiği otelin Ahmet Türk tarafından göreve getirilen ve belediyeye iş için başvuran kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan MARSU Genel Müdür Yardımcısı A.D'ye ait olduğu tespit edildi.   

2 KİŞİYE 790 KİŞİLİK 

HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ile Pervin Buldan 27 Nisan'da belediye tarafından aynı otelde ağırlanırken 790 kişilik yemek için 42 bin 660 lira faturalama yapıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal ve yazar Güler Buğday da 29 Nisan'da Ahmet Türk'ü belediye binasında ziyaret etti. Yaklaşık 20 dakikalık ziyaretin ardından aynı otelde 528 kişilik yemek bedeli olarak 28 bin 512 lira fatura edildi. 100 kişinin sığmadığı restoranda 392 kişilik yemek bile verdiler. 

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