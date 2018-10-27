AİHM, FETÖ mensubu öğretmenin başvurusunu reddetti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan 7 yıl 13 ay 15 gün hapis cezası verilen eski öğretmen Muharrem Çakmakçı'nın, başvurusunu kabul edilemez buldu, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek yaptığı tedbiren tahliye talebini de reddetti.