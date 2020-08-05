AİHM, FETÖ'cü Kayacan'ın koronavirüs gerekçesiyle yaptığı tahliye talebini reddetti

AA 05 Ağustos 2020 Çarşamba 11:16 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 11:16

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), "cezaevinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşma riski altında olduğunu" öne süren Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan hükümlü eski Konya Barosu Başkanı Fevzi Kayacan'ın, tedbiren tahliye talebini reddetti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yargılandığı Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ üyeliğinden 10 yıl 6 ay hapis cezası alan Kayacan, cezaevinde Kovid-19 bulaşma riski altında bulunduğunu savunarak AİHM'e başvurdu ve tedbiren tahliye talep etti.

Kayacan, başvurusunda, sağlık kontrolleri ve muayenelerin yapılmadığını, pandemi nedeniyle yargı makamlarının tahliye taleplerini cevapsız bıraktığını, hükümlü olarak kaldığı cezaevinde Kovid-19 hastalarının tespit edildiğini, kronik rahatsızlıklarına Kovid-19 faktörünün de eklenmesiyle yaşam hakkının risk altında olduğunu öne sürdü.

Bunun üzerine AİHM, hükümetten görüş istedi. Adalet Bakanlığı, AİHM'e 16, 24 ve 28 Temmuz'da hükümet görüşlerini gönderdi.

Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığınca hazırlanan hükümet görüşlerinde, başvuranın tüm sağlık kontrolleri ve muayene işlemlerinin yapıldığı, 7 Şubat'tan 28 Temmuz'a kadar geçen sürede müracaatçının tedavi ve muayeneye rıza göstermediği belirtildi.

- "Cezaevlerinde gerekli önlemler alındı"

Hükümet görüşünde, başvuranın bulunduğu cezaevinde aktif Kovid-19 vakasına rastlanmadığı ve ceza infaz kurumlarında gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi.

Anayasa Mahkemesinin Kayacan'ın tedbir talebini 11 Mayıs'ta reddettiği hatırlatılan hükümet görüşünde, başvuranın tedbir talebinin reddedilmesi gerektiği vurgulandı.

AİHM, Adalet Bakanlığının hükümet görüşleriyle birlikte gönderdiği bilgi ve belgeleri de dikkate alarak Kayacan'ın tedbiren tahliye talebini reddetti.