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AİHM'den skandal karar! ByLock kullanan FETÖ'cüyü suçsuz gösterdiler

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türk yargısının ByLock kullanan FETÖ'cü hakkında verdiği kararı hiçe sayarak skandal bir olaya imza attı. AİHM'in 6 günde 380 kez ByLock'a giriş yapan, örgüt elebaşı Gülen'in talimatıyla Bank Asya'ya para yatıran, bir gizli tanığın ifadesiyle deşifre olan FETÖ'cü öğretmen Yüksel Yalçınkaya'yı suçsuz gören kararı tepki çekti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AİHM'in taraflı davrandığını, hukuka ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı davrandığını açıkladı.

Sabah28 Eylül 2023 Perşembe 10:05 - Güncelleme:
AİHM'den skandal karar! ByLock kullanan FETÖ'cüyü suçsuz gösterdiler
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), ByLock kullanmak, Bank Asya'da hesabı olmak ve gizli bir tanığın ifadesiyle mahkûm olan öğretmen Yüksel Yalçınkaya'nın yaptığı başvuruyu karara bağladı. AİHM Büyük Dairesi, Yalçınkaya'nın açtığı davada Türkiye'nin insan hakları ihlalinde bulunduğuna karar verdi. AİHM, Sözleşmenin 7. maddesindeki kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesini ihlalden 11'e karşı 6 oyla, 6'ncı maddede yer alan adil yargılanma hakkını 16'ya karşı 1 oyla, 11'nci maddedeki örgütlenme özgürlüğü-dernek üyeliği hakkı yönünden ise oybirliğiyle ihlal edildiğine karar verdi. AİHM, Sözleşmenin 6. ve 8. maddeleri kapsamında kalan diğer şikâyetleri ise incelemeye gerek görmedi. Mahkeme ayrıca 10'a karşı 7 oy ile tazminata hükmetti. İhlal kararının bu açıdan yeterli olduğunu belirten mahkeme, buna karşılık 14'e karşı 3 oy ile Yalçınkaya'nın yargılama masrafları için 15 bin euro ödenmesine hükmetti.

Sabah'ın haberine göre; Söz konusu kararın ardından başta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olmak üzere birçok isimden tepki geldi. Adalet Bakanı Tunç, AİHM'nin kendi içtihatlarında defalarca delilleri değerlendirme yetkisi olmadığını belirttiği halde, konu FETÖ yargılamaları olunca delil değerlendirme yoluna gittiğini kaydetti. Bakan Tunç, "AİHM, tarafsız bir yargılama yapmayacağını en baştan belli ederek hukuka ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı bir karar vermiştir" dedi.

AİHM YETKİ TECAVÜZÜNDE BULUNMUŞTUR

Bir tepki de MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan geldi. Yıldız, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi; 'ByLock kullanıcısı olan', 'örgütün talimatıyla Bank Asya'da hesap açan' , 'FETÖ terör örgütünün hiyerarşisine tabi olan' bir kişiye verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasını hak ihlali olarak değerlendirdi. Bylock'un terör örgütünün haberleşme aracı olduğu adli hakikat olarak karar altındadır. AİHM'nin, Türk Mahkemelerinin kararına esas olan delilleri değerlendirme yetkisi yoktur. AİHM Büyük Dairesi yetki tecavüzünde bulunmuş, kendisini bağlayan sözleşmeye açıkça aykırı bir karara imza atmıştır" dedi.

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