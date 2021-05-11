Aile Bakanı Yanık: Hedefimiz Engelsiz Türkiye

DHA 11 Mayıs 2021 Salı 12:58 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 12:58

Bakan Yanık, Engelliler Haftası dolayısıyla önce çeşitli alanlarda başarılara imza atan engelli vatandaşlarla, ardından engellilik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle çevrimiçi toplantıda bir araya geldi. Aşılması gereken öncelikli engelin, bireysel ve toplumsal önyargılar olduğunu belirten Bakan Yanık, "Bunun için, birbirini tamamlayıcı nitelikteki çalışmalarla, toplumsal zihniyet dönüşümünü sağlayacak köklü ve kapsamlı bir değişim sürecini gerçekleştiriyoruz. Engelli vatandaşlarımız ise yaptıkları çalışmalar ve başarılarıyla bu süreci daha da hızlandırıyor. Hep beraber önyargılara karşı mücadele ederek engelsiz Türkiye'yi inşa edeceğimize inanıyorum. Türkiye olarak inşallah yeni başarı hikayelerini hep birlikte yazacağız" dedi.

'TEKNOLOJİK UYGULAMALARA HIZ VERECEĞİZ'

2020 yılının 'Erişilebilirlik Yılı' ilan edilmesinin, bu değişim ve dönüşüm sürecinin en anlamlı ifadelerinden biri olduğuna dikkati çeken Yanık, "Sosyal hayata katılımı artırma konusundaki hedefimiz doğrultusunda inşallah çok güzel projeleri hayata geçireceğiz. Ayrıca adalet ve sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştıracak teknolojik uygulamalara hız vereceğiz. Engellilerimizin siyasal hayata katılımlarını güçlendirmek de önümüze koyduğumuz hedefler arasında" diye konuştu.

'AYLIK 914,41 TL ÜCRET TEŞVİKİ VERİLİYOR'

Bakan Yanık, STK'ların temsilcileriyle yaptığı toplantıda ise engelli vatandaşların ihtiyaç duyduğu alanlarda hizmetleri yaygınlaştırarak geliştirmeye devam edeceklerini vurguladı. Yanık, "Şubat ayında yaptığımız düzenleme ile engellilerimizin işlerini kolaylaştırmak amacıyla Rapor Formu yeniden düzenleyerek kullanım amacı kısmını çıkarttık. Bundan sonra engelli vatandaşlarımız farklı kurumlara vermek için ayrı ayrı rapor almayacak. Rapor elektronik ortamda ilgili kurumlar tarafından görülebilecek" ifadesini kullandı.

Engelli vatandaşların istihdama katılımlarını önemsediklerinin altını çizen Bakan Yanık, şöyle konuştu:

"Mesleki niteliklerini arttırmak için 2012 yılından bu yana 41 bin engelli vatandaşımızın aktif iş gücü programlarından yararlanmalarını sağladık. İş gücü piyasasına girmekte zorlanan zihinsel engellilerimizin, 'Korumalı İş yerlerinde' istihdamları için bakanlığımızca korumalı iş yerlerinde çalışan her engelli için işverenlere 2021 yılında aylık 914,41 TL ücret teşviki veriliyor. Korumalı İşyerlerinin sayısının artırılması amacıyla, korumalı iş yeri statüsü almış iş yerlerine yönelik teşvikleri genişleteceğiz."