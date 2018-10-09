Aile Bakanlığı: 18 bin 925 şehit ve gazi çocuğu öğrenciye eğitim yardımı verilecek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 2018-2019 eğitim öğretim döneminde 18 bin 295 öğrenciye toplam 44.077.126,50 TL eğitim ve öğretim yardımı ödüyoruz. Hak sahiplerinin talep etmelerine gerek kalmaksızın öğrencilik durumları Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu kayıtlarından tespit edilmiştir. Eğitim ve öğretim yardımı söz konusu öğrencilerimizin hesaplarına bugün yatırılmıştır