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Aile Bakanlığı'ndan 'helikopter ebeveynlikten' kaçınma önerileri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'aşırı ilgili, kontrolcü ve endişeli aileler' olarak tanımlanan 'helikopter ebeveynlik' tutumuna ilişkin bilgilendirme hazırladı. Bakanlık uzmanlarınca hazırlanan ve ailelerin kolayca erişebileceği sosyal medya platformlarında da yer verilen mini yayınlarda, ebeveynlerin çocuklarına karşı tutumlarına ilişkin öneri ve bilgilendirmelerde bulunuluyor.

AA21 Mayıs 2021 Cuma 11:21 - Güncelleme: 21 Mayıs 2021 Cuma 11:21
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AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce anne babalar için bir süre önce başlatılan bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Bakanlık uzmanlarınca hazırlanan ve ailelerin kolayca erişebileceği sosyal medya platformlarında da yer verilen mini yayınlarda, ebeveynlerin çocuklarına karşı tutumlarına ilişkin öneri ve bilgilendirmelerde bulunuluyor.

Bu kapsamda "çocuğu için en iyisini isteyerek, çocukların üstlenmesi gereken sorumlulukları üstlenen, sorunlarını onlar adına çözen, aşırı ilgili, kontrolcü ve endişeli aileler" olarak tanımlanan "helikopter ebeveynlik" tutumuna ilişkin bilgilendirme hazırlandı.

- "ÇOCUKLARININ YERİNE KONUŞUP, BAŞARISIZLIĞINDAN AŞIRI ENDİŞE DUYARLAR"

Bakanlığın yayınında, "helikopter ebeveynlik" tutumunu gösteren en temel belirtiler, "Helikopter ebeveynler çocuklarının başarısız olmasından aşırı endişe duyar. Çocukları adına konuşurlar, 'Biz hukuk okumak istiyoruz.' Çocukların sorumluluklarını üstlenirler. Çocuklarının yaşadığı sorunları kendileri çözmek isterler." şeklinde sıralandı.

Yayında "helikopter ebeveynlikten" kaçınmak için şu önerilerde bulunuldu:

"Çocuklarınızın kendileri için küçük kararlar vermelerine izin verin. Çocuklarınızın yaş ve gelişim düzeyine göre sorumluluk almalarını sağlayın. Çocuklarınıza yardım etmek için hazır olduğunuzu ama onları sürekli kontrol etmek zorunda olmadığınızı kendinize hatırlatın. Çocuklarınıza görevlerini kendi başlarına nasıl tamamlayacaklarını öğretmek için adımlar atın. Çocuklarınızın bir sorunu olduğunda sorunu çözmek için harekete geçmek yerine onlara sorular sorun 'Bunu değiştirmek için sence ne yapabilirsin?' Çocuklarınızın duygu ve düşüncelerini kendi sözleriyle anlatmasına izin verin."

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