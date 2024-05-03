Aile bireylerini bıçakla rehin aldı

Güneştepe Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2. katında ikamet eden Uğurcan K. ile aile bireyleri arasında tartışma çıktı.

Uğurcan K, mutfaktan aldığı bıçakla annesi, babası ve 2 kız kardeşini evin odasına kilitleyerek rehin aldı.

Durumu öğrenen yakınları olay yerine gelirken polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Polis, zaman zaman balkona çıkan Uğurcan K'yi konuşarak ikna etmeye çalıştı.

Aile bireyleri, itfaiye ekipleri tarafından odanın penceresinden dışarı çıkarılırken, Uğurcan K. ise polis ekiplerinin yaklaşık bir saat süren ikna çabasının ardından teslim oldu.



Uğurcan K. polis merkezine götürüldü.