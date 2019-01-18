Çalışma Bakanı duyurdu: Gelecek hafta atamalar gerçekleşecek
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Gelecek hafta şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamalarını gerçekleştireceğiz' dedi.
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