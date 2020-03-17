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  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: ''316 şehit yakınımız, gazimiz ve gazi yakınımızın atamasını gerçekleştirdik.''
Güncel

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: ''316 şehit yakınımız, gazimiz ve gazi yakınımızın atamasını gerçekleştirdik.''

17 Mart 2020 Salı 21:38 - Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 21:38
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