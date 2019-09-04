Bakan Selçuk açıkladı! O hastalarda geri ödeme oranı artırıldı, 731 milyon lira iyileştirme sağlandı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, bin 663 tıbbi cihaz ve malzeme fiyatında 731 milyon lira iyileştirme sağlandığını açıkladı.