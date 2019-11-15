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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, intihar vakalarını araştırmak için komisyon kurdu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde son dönemdeki intihar vakalarıyla ilgili araştırma komisyonu kurulduğu bildirildi

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da, gündemde yer alan intihar vakaları ve etkilerini araştırmak üzere Bakanlık tarafından bir araştırma komisyonu kurulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak birkaç haftadır gündemde yer alan intihar vakaları karşısında derin üzüntü duymaktayız. Ayrıca bu vakaların kamuoyuyla paylaşım biçimleri, durumu daha hassas bir noktaya çekmektedir. 
 
"Söz konusu olayları ve etkilerini araştırmak üzere Bakanlığımız tarafından bir araştırma komisyonu kuruldu.
 
Araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla detaylı bir rapor hâlinde paylaşacağız. 
 
Yaşanan bu üzücü olaylara ilişkin görüntüler mağdur aileleri olduğu kadar toplumu da defaatle yaralamaktadır. Bu nedenle vakalara ait görüntülerin paylaşılmaması konusunda tüm vatandaşlarımızdan duyarlılık beklemekteyiz.
 
Derin üzüntü duyduğumuz bu süreçte basın mensuplarımızın da kullanılan dil, video ve fotoğraflarla ilgili üst düzeyde hassasiyet göstereceklerine inanıyoruz."
 

 

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