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Bakan Göktaş komisyonda duyurdu: Aile Enstitüsü ve Bilim Kurulu oluşturulacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Aile yapısının ve değerlerinin güçlendirilmesi, ailenin risk ve tehditlerden korunması, aile bireylerinin psikososyal durumlarının iyileştirilmesine ilişkin politikalarımıza yön verecek Aile Enstitüsü ve Bilim Kurulu kuracağız.' dedi.

22 Kasım 2023 Çarşamba 10:25 - Güncelleme:
Bakan Göktaş komisyonda duyurdu: Aile Enstitüsü ve Bilim Kurulu oluşturulacak
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığın 2024 yılı bütçe görüşmelerinde sunum yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş sunumunda şu ifadeleri kullandı;

"Aile yapısının ve değerlerinin güçlendirilmesi, ailenin risk ve tehditlerden korunması, aile bireylerinin psikososyal durumlarının iyileştirilmesine ilişkin politikalarımıza yön verecek Aile Enstitüsü ve Bilim Kurulu kuracağız. Petrol, doğalgaz ve maden gelirleriyle kurulan "Aile ve Gençlik Fonu" ile yeni evlilikleri teşvik ederek gençlerimize destek olacağız. Bu yıl Şubat ayında 2 bin 323 engelli vatandaşımızın atamalarını gerçekleştirmiştik. Bu vesileyle kısa bir süre içerisinde yeni engelli atamalarının yapılacağının müjdesini de sizlerle ve milletimizle paylaşmak isterim.

Yaşlı ve engelliler için yürüttüğümüz çalışmalarımızın kapsamını daha da genişletiyoruz. Yeni dönemde hizmetlerimizin önem ve yoğunluğunu göz önüne alarak bu alanı, iki müstakil genel müdürlük olarak yeniden düzenleyip, çalışmaları daha spesifik hale getireceğiz"

  • aile enstitüsü kurumu
  • aile değerleri
  • aile politikaları

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