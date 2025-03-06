İzmir'in Bayındır ilçesinde kayınvalidesini darp eden gelin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hasköy Mahallesi'nde yaşanan E.E. ile 61 yaşındaki kayınvalidesi Haccana E. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından gelin, iddialara göre tuğlayla kayınvalidesini darp etti.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Bayındır Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Haccana E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan gelin, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.