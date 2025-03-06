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Aile faciası! Kayınvalidesini tuğlayla darp etti

İzmir'de kayınvalidesini tuğlayla darp eden gelin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Darp edilen kayınvalidenin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA6 Mart 2025 Perşembe 07:51 - Güncelleme:
Aile faciası! Kayınvalidesini tuğlayla darp etti
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İzmir'in Bayındır ilçesinde kayınvalidesini darp eden gelin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hasköy Mahallesi'nde yaşanan E.E. ile 61 yaşındaki kayınvalidesi Haccana E. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından gelin, iddialara göre tuğlayla kayınvalidesini darp etti.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bayındır Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Haccana E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan gelin, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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