Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Diyarbakır'da! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Diyarbakır annelerini HDP binası önünde ziyaret etti.