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  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: 'İhtiyaç sahiplerine 450 milyon TL'lik ek kaynak hazırladık''
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: 'İhtiyaç sahiplerine 450 milyon TL'lik ek kaynak hazırladık''

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahiplerinin kış mevsiminden olumsuz etkilenmemeleri için 450 milyon TL'lik ek kaynak hazırladıklarını açıkladı.

DHA24 Ocak 2022 Pazartesi 14:12 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 14:15
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Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, ihtiyaç sahiplerinin kış mevsiminin olumsuz etkilerinden korumaya yönelik çalışmaların aralıksız bir şekilde sürdürdüklerini bildirdi. Yanık "Kış mevsiminin zorlu şatlarında vatandaşlarımızı yalnız bırakmamak için kaynakları kullanıyoruz. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi vatandaşların kış mevsiminden olumsuz etkilenmemeleri için 450 milyon TL'lik ek kaynak hazırladık" dedi. Yanık, 450 milyon TL'lik kaynağın ilk etabı olan 220 milyon TL'nin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) aktarıldığını, kalan 230 milyon TL'nin ise şubat ayı sonunda vakıflara gönderileceğini kaydetti.

  • derya yanık
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