İSTANBUL 28°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Eylül 2023 Perşembe / 29 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9566
  • EURO
    28,9959
  • ALTIN
    1652.18
  • BIST100
    8030.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdık
Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 2.8 milyar Türk Lirası Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

IHA14 Eylül 2023 Perşembe 10:00 - Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdık
ABONE OL

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı. Göktaş, Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu belirtti. Evde Bakım Yardımı çerçevesinde hak sahibi başına aylık 5 bin 97 TL ödeme yapıldığını ifade eden Bakan Göktaş, "Bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2.8 milyar TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdık. Halihazırda 566 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olmasını çok önemli görüyoruz. Bu kapsamda hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonumuz çerçevesinde geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmayı sürdüreceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kulandı.

  • Mahinur Özdemir Göktaş
  • Evde Bakım Yardımı
  • ödeme

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.