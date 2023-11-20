Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Gazzeli çocuklarla, İsrail'deki çocuklar arasında hiçbir fark yoktur

Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF işbirliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen Uluslararası 24. Çocuk Forumu'nun kapanış programında konuştu.

Foruma, 24 farklı ülkeden katılan çocuklarla, Ankara'da rengarenk çiçekler açtığını söyleyen Göktaş, misafir çocukların ülkelerine güzel dostluklarla, anılarla gideceğinden emin olduğunu dile getirdi.

Göktaş, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde her yıl düzenlenen Çocuk Forumu'nun bu yıl da çok verimli geçtiğini söyledi.

Çocuklara barış, güven ve huzur dolu bir dünya bırakmanın önemine işaret eden Göktaş, her şeyden önce çocuklara güven dünyasını inşa edecekleri bir ortam sağlamak gerektiğini vurguladı.

- "HAYAT HAKKI EN TEMEL ÇOCUK HAKKIDIR"



Bakan Göktaş, bugün yaşanan en büyük çocuk hakları ihlalinin, yaşam hakkının ihlali olduğunu belirterek, hayatın olmadığı bir dünyada başka hiçbir hakkın anlamının kalmayacağını vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şöyle devam etti:

"Hayat hakkı en temel çocuk hakkıdır. Doğan her çocuk doğal olarak bu hakka sahiptir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi çocuk, tüm kimliklerden, tanımlardan öte çocuktur. Gazzeli, Filistinli, Suriyeli çocuklarla, İsrail'deki çocuklar arasında hiçbir fark yoktur. Bunu özellikle vurgulamak istedim çünkü son 1,5 aydır şahit olduğumuz bir savaşla, çocukların yaşam hakkının hiçbir uluslararası kural tanınmadan ellerinden alındığını izliyoruz. Henüz doğum belgesi dahi düzenlenmemiş bebeklerin ölüm belgelerini düzenleyen doktorlardan bahsediyoruz. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne aykırı bu duruma dünyada vicdan sahibi herkes ses olurken, maalesef bazı kesimlerin, bazı güçlerin sessiz kaldığını görüyoruz. Ancak biz bunu yapmayacağız. Sizler de bunu yapmayacaksınız. Din, dil, ırk fark etmeksizin çocukların hayat hakkının kayıtsız şartsız garanti altına alınmasını isteyeceğiz. Ukrayna'da da Karabağ'da da Filistin'de de aynı şeyi söylemeye devam edeceğiz. Bu duruşumuzla aslında tarihin doğru yerinde bulunduğumuzu da tekrar dünyaya göstermiş oluyoruz."

Göktaş, Çocuk Hakları Komitelerinin, 81 ilde kendilerini ilgilendiren her konuda söz sahibi olarak çocuk politikalarının yönlendirilmesine katkı sunmaya devam edeceğini dile getirdi.

Komite kararlarının kendileri için kıymetli olduğunu anlatan Mahinur Özdemir Göktaş, "Sizlerin sesi olmaya devam ediyoruz. Komitelerimiz problem olarak gördüklerini bizlere iletiyor ve bizler de bunları dikkate alıp yaşanabilir problemleri çözücü bir şekilde hayata geçirmeye yönelik politikalar üretiyoruz. Tüm bu çalışmalar çocuk haklarının yaygınlaştırılması ve iyileştirilmesine güçlü bir etki oluştururken çocuklarımıza özgüven ve tecrübe de kazandırıyor." dedi.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF tarafından düzenlenen Çocuk Forumları'nın, çocukların sadece kendi içlerinde değil, uluslararası arenada da seslerini duyurabilmeleri için bir köprü olduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında Çocuk ve Çocuk Hakları" konulu resim yarışmasında birinci olan Esra Çelik yaptığı resmi, Türkiye Çocuk Hakları Koordinatörleri Dilara Özdemir ve Ali Ender Aygün de forumun sonuç bildirgesini Bakan Göktaş'a takdim etti. Daha sonra çocuklar ve katılımcılar, Göktaş ile hatıra fotoğrafı çektirdi.