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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, öğrencilerin karne heyecanını paylaştı

Bakan Göktaş, minik öğrencilerin ilk karne heyecanlarına ortak oldu.

AA19 Ocak 2024 Cuma 16:29 - Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, öğrencilerin karne heyecanını paylaştı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ilk karne heyecanlarına ortak olduğu minik öğrencilere karne hediyesi dağıttı.

Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesi dolasıyla düzenlenen "İlk karnem" törenine katıldı.

Bakan Göktaş, 3-6 yaş grubundaki çocukların karne heyecanlarına ortak oldu, onlarla yakından ilgilendi. Göktaş, tek tek tebrik ettiği çocuklara karnelerini ve karne hediyelerini verdi.

"İlk karnelerinizi tebrik ediyorum, nice güzel karneleriniz olsun." diyen Bakan Göktaş'a veliler de yoğun ilgi gösterdi.

  • BakanGöktaş
  • KarneHeyecanı
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  • Mahinur Özdemir Göktaş

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