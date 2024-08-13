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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Eskişehir'deki saldırıya ilişkin açıklama: Oyun bağımlılığı ciddi bir sorun

Dün Eskişehir'de 18 yaşındaki bir gencin oynadığı oyunun etkisinde kalarak 5 vatandaşı yaralamasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Aile Eylem Planımızda da önemli yer verdiğimiz dijital bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız” ifadelerini kullandı.

IHA13 Ağustos 2024 Salı 11:02 - Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Eskişehir'deki saldırıya ilişkin açıklama: Oyun bağımlılığı ciddi bir sorun
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Aydın'a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Valilik ziyaretinde yaptığı açıklamasında, "Bildiğiniz üzere dün Eskişehir'de bir genç oynadığı savaş oyunlarının etkisiyle kesici aletle sokakta vatandaşlarımıza saldırıda bulundu. Ve maalesef 5 vatandaşımızın yaralanmasına sebep oldu. Ben öncelikle yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Psikososyal destek ekiplerimiz hem yaralı vatandaşlarımıza hem de ailelerine gereken psikososyal desteği sağlamaktadır. Tüm tedavi süreçleri yakından takip edilmektedir" dedi.

"DİJİTAL BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ETMEKTE KARARLIYIZ"

Bakan Göktaş ayrıca, "Aslında yaşadığımız bu olay dijital ve oyun bağımlılığının çocuklarımızın, gençlerimizin sağlığını olumsuz etkilediğinin somut bir göstergesidir. Daha önce de oyunların olumsuz etkilerinin neden olduğu vakalarla karşı karşıya kaldık. Bugün oyun bağımlılığı ciddi bir sorun. Dün yaşanan bu olay, durumun vahametini ve aciliyetini bir kez daha ortaya koymuştur. Geçtiğimiz Mayıs ayında kamuoyuyla paylaştığımız Aile Eylem Planımızda da önemli yer verdiğimiz dijital bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız" açıklamasında bulundu.

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