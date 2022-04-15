Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Berlin Büyükelçiliği'nde iftara katıldı

Bakan Yanık, dünkü programında Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'ni ziyaretten sonra Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Şehitlik Camii ve Kültürevini gezdi.

Berlin'de yaşayan Türk vatandaşlarının sağlık ve bakım hizmetlerinin yapıldığı Dosteli Huzurevi'ni ziyaret eden Bakan Yanık, "Dünyanın her yerinde vatandaşlarımızın sorunlarını takip ediyor, çözmek için yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, resmi ziyaretine bugün Köln kentinde devam edecek.