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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 125 uzman yardımcısı alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlık merkezinde istihdam edilmek üzere 125 aile ve sosyal hizmetler uzman yardımcısı alınacağını duyurdu.

AA10 Aralık 2021 Cuma 21:29 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 21:33
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Yanık, ilanın 13 Aralık'tan itibaren Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı (http://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve bakanlığın internet sayfasında (http://aile.gov.tr) yer alacağını belirterek, adayların 16 Aralık'tan itibaren başvuruda bulunabileceğini kaydetti.

Bakan Yanık, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, Bakanlık merkezimizde istihdam edilmek üzere 125 aile ve sosyal hizmetler uzman yardımcısı alımı gerçekleştirerek teşkilatımızı daha da güçlendireceğiz. İlan 13 Aralık 2021'de Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısında ve bakanlığımız internet sayfasında... http://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ve http://aile.gov.tr adreslerinden yapılacak olan başvurular 16 Aralık itibarıyla alınmaya başlanacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum."

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
  • Bakan Yanık

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