Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3,7 milyon kişiye ulaştı

Bakanlığın Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından aile eğitimiyle ilgili temel ihtiyaçlar dikkate alınarak geliştirilen aile eğitimi ve iletişimi, hukuk, iktisat, medya ve sağlık olmak üzere 5 alan 28 modülden oluşan Aile Eğitim Programı (AEP) 2012 yılında hayata geçirildi.

Programın uygulanmaya başladığı günden bugüne ailelere, verilen hizmetlerden daha etkili biçimde yararlanmaları, bireylerin yaşam kalitesinin artması, ailelerin sahip olduğu her türlü kaynağı etkili bir şekilde yönetmesi ve karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlemler almalarına katkıda bulunulması amacıyla çeşitli eğitimler veriliyor.

AİLE HAYATI BÜTÜNCÜL BİR ANLAYIŞLA ELE ALINIYOR

Program kapsamında aile eğitimi ve iletişimi alanında yer alan modüllerle aile hayatını bütüncül bir anlayışla ele almak, yaşamın farklı dönemlerinde yaşanabilecek sorunlar hakkında bilgi vermek ve bu sorunların çözümüne hizmet edecek farkındalık ve becerilerin kazandırılması amaçlanıyor.

Hukuk alanında yer alan modüllerle aile üyelerinin birbirlerine karşı ve aile dışındaki kişi ve kurumlara karşı hakları ve yükümlülükleri konusunda bilgi ve farkındalık kazandırılması hedefleniyor.

İktisat alanında yer alan modüllerle aileler ekonomik kaynaklar ve bu kaynakların doğru ve etkin yönetimi konusunda bilgilendirilirken, sağlık alanındaki modüllerle de aile sağlığının korunması ve geliştirilmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, hastalıklarla daha etkin mücadele edilmesi ve sağlık maliyetlerini en aza indirerek daha güçlü toplum haline gelinmesi hedefleniyor.

Medya alanında verilen eğitimlerle de aile bireylerinin medya karşısında daha donanımlı, bilinçli ve güçlü olabilmeleri, medya ile ilgili hizmetlerden daha etkili biçimde yararlanmaları ve medyada karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlemler almaları amaçlanıyor.

Aynı zamanda, bireylerin medya imkanlarından en üst seviyede faydalanmalarına ve gelebilecek zararları da en aza indirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmalarına katkıda bulunuluyor.

EĞİTİMLER ÜCRETSİZ SUNULUYOR

Sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen AEP ile son 8 ayda 300 bin kişiye eğitim verilirken, programın başladığı 2012 yılından bugüne kadar 3,7 milyon kişiye ulaşıldı.

Aileler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine ve Sosyal Hizmet Merkezlerine müracaat ederek, 81 ilde birçok kurumda düzenlenen eğitimlere katılabiliyor. Eğitimler çevrim içi de düzenleniyor. Vatandaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinden ve Sosyal Hizmet Merkezlerinden ihtiyaç duydukları eğitimlerin açılması konusunda da talepte bulunabiliyor.

Eğitimler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerinde ücretsiz olarak sunuluyor.