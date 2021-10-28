Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNHCR arasında iş birliği protokolü imzalandı

AA 28 Ekim 2021 Perşembe 14:33 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 14:34

Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Türkiye Ofisi ile gerçekleştirdikleri görüşmede, uluslararası kuruluşların ve kamuoyunun nezdinde, Türkiye'nin sığınmacılar konusunda aldığı sorumluluğun öneminin vurgulanması ve desteklenmesi gerektiğini yeniden hatırlattıklarını belirtti.

Yanık, "Türkiye Cumhuriyeti'nin sığınmacılara yönelik politikaları birçok ülkeye örnek olacak mahiyettedir. Sığınmacıların problemlerinin tüm dünya ülkelerinin ortak sorunu olduğu bilinciyle, UNHCR ile imzaladığımız iş birliği protokolünün hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.