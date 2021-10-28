İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2021 Perşembe / 22 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,61
  • EURO
    11,1451
  • ALTIN
    556.674
  • BIST100
    1522.04
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNHCR arasında iş birliği protokolü imzalandı
Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNHCR arasında iş birliği protokolü imzalandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Türkiye Ofisi ile iş birliği protokolü imzalandığını bildirdi.

AA28 Ekim 2021 Perşembe 14:33 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 14:34
ABONE OL

Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Türkiye Ofisi ile gerçekleştirdikleri görüşmede, uluslararası kuruluşların ve kamuoyunun nezdinde, Türkiye'nin sığınmacılar konusunda aldığı sorumluluğun öneminin vurgulanması ve desteklenmesi gerektiğini yeniden hatırlattıklarını belirtti.

Yanık, "Türkiye Cumhuriyeti'nin sığınmacılara yönelik politikaları birçok ülkeye örnek olacak mahiyettedir. Sığınmacıların problemlerinin tüm dünya ülkelerinin ortak sorunu olduğu bilinciyle, UNHCR ile imzaladığımız iş birliği protokolünün hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.