İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2021 Salı / 10 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,2849
  • EURO
    16,148
  • ALTIN
    817.224
  • BIST100
    2138.38
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamuya 517 şehit ve gazi yakını ile gazi atayacak
Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamuya 517 şehit ve gazi yakını ile gazi atayacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarındaki 517 kadroya eğitim durumlarına göre şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak.

AA14 Aralık 2021 Salı 11:38 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 11:38
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre atamalar yarın gerçekleştirilecek.

Kadroların 199'u arkeolog, avukat, biyolog, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, grafiker, hemşire yardımcısı, Kur'an kursu öğreticisi, kütüphaneci, mühendis, mimar, öğretmen, redaktör, psikolog, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyolog, sosyal çalışmacı, teknisyen, tekniker ve veteriner hekim unvanları için ayrıldı. Ayrıca 200 memur, 95 hizmetli unvanlı kadro ile 23 işçi kadrosuna atama yapılacak.

Atamalarla bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 46 bin 644'e ulaşacak.

Atama sonuçları yarın saat 17.30 itibarıyla "https://sosyalatama.aile.gov.tr/" adresinden öğrenilebilecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.