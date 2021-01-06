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Aileler arasında 'arazi' kavgasında kan aktı

Batman'ın Beşiri ilçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 4 çocuk babası Burhan Kaplan (35), hayatını kaybetti. Kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

DHA06 Ocak 2021 Çarşamba 11:53 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 11:53
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Olay, dün akşam saatlerinde Beşiri'de meydana geldi. İki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada, 4 çocuk babası olan Burhan Kaplan, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kaplan, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Kaplan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Burhan Kaplan'ın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırılırken, kavgaya karıştıkları tespit edilen 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

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