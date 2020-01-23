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Aileler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.

IHA23.01.2020  09:31 - Güncelleme: 23.01.2020  09:31

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde husumetli iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile ortalık bir anda karıştı. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çıkan kavga sonucu yaralanan 5 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılarak ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan ağır yaralılardan C.T. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili soruşturma başlattı. Ayrıca iki aile arasında daha önce de kavga çıktığı öğrenildi.

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