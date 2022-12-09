Ailelerin direnişine 338. aile katıldı

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 194'üncü gününde kararlılıkla sürüyor. Ailelerin kutlu direnişine bir yenisi daha eklenerek sayı 338'e yükseldi. Erzurum'dan katılan İdare Sönmez, 20 yaşındayken kaçırılan ve 7 yıldır haber alamadığı kızı Hilal Sönmez için eyleme katılarak kızını HDP'den istedi. Anne Sönmez, "Kızım 7 yıldır kayıp HDP alıp götürmüş nerede olduğunu bilmiyorum. HDP nereden getiriyorsa getirsin, kızımdan haber alamıyorum. Kızım neredeysen gel kapımız sana açık. Hilal korkma. Mimar Sinan Üniversitesinde öğretmenlik okuyordu. HDP alıp götürdü" dedi.