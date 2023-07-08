Ailelerin evlat direnişi bin 405'inci gününde

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin HDP il binası önündeki direnişi bin 405'inci gününde kentteki sıcak havalara rağmen sürüyor. 12 yıl önce evladı Mehmet Tokay'ın HDP tarafından kandırılarak terör örgütü PKK'ya teslim edildiğini iddia eden Sadiye Tokay, çocuğuna 'teslim ol' çağrısında bulundu.

Evlatları gelene kadar HDP önündeki mücadelelerine devam edeceklerini söyleyen Tokay, "12 yıldır HDP'liler evladımı benden koparmışlar. Artık yeter. 4 yıldır biz bu çadırın içerisinde 45 derecede oturuyoruz. HDP'de hiç mi vicdan ve merhamet yok? Onların kendi evlatları evlerinde keyif sürerken bizim çocuklarımız dağlara taşlara mahkum etmişler. Yeter artık, kanlı ellerini çocuklarımızın üzerinden çeksinler. Evlatlarımızı bize geri versinler. Evlatlarımızı alana kadar burada eylemimizi sürdüreceğiz" dedi.

Oğlu Mahmut için tansiyon ve şeker hastalığının olmasına rağmen Diyarbakır sıcağının altında evladının yolunu gözleyen Bedriye Uslu, "Oğlum Mahmut için her sabah bu çadırın yolunu tutuyorum. Allah'a söz vermişim, ayaklarım tuttuğu müddetçe mücadeleme devam edeceğim. Oğlumun peşini asla bırakmayacağım. Allah hakkımı HDP ve PKK'ya bırakmasın. Çocuklarımızın peşini bıraksınlar. Artık rahatlamak istiyoruz. Onların ne hakkı var da bizi bu hale düşürüyorlar. Tansiyon ve şeker hastasıyım. Buna rağmen bu sıcağın altında evladımı bekliyorum" diye konuştu.